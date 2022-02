Geen stoet, wel veel carnavalsfeer in Sint-Truiden

De Koninklijke Orde van de Commeduur organiseert dit jaar geen internationale verloren maandagstoet of een groot paviljoen op de Groenmarkt. Toch wordt er komend carnavalweekend volop ‘Carnaval in Sintruin’ gevierd.

In samenwerking met de carnavalminnende horecazaken zal de stad vijf dagen lang worden doordrenkt met de onvervalste Sint-Truidense carnavalssfeer. Met muzikaal opgeluisterde kroegentochten, binnen en buiten het stadscentrum, wil de Koninklijke Orde van de Commeduur de inwoners en bezoekers toch een carnavalsbeleving geven. Daarbij worden ook de kwetsbaren uit onze samenleving niet vergeten en brengen ze de sociale instellingen van de stad een bezoekje en overhandigen ze een smakelijk presentje. Bovendien zijn de carnavalscafés beschilderd door raamkunstenaar Stef Herckens. Zullen over het gehele Sint-Truidense grondgebied de carnavalsvlaggen gehesen worden. Zal er Sint-Truidense carnavalsmuziek te horen zijn op zaterdag 26 en maandag 28 februari in de Sint-Truidense winkelstraten. Is er een minitentoonstelling opgebouwd in de Stapelstraat 100 en hebben maar liefst 100 winkeliers, horeca-uitbaters en sympathisanten een carnavalspakket aangeschaft om er hun etalages, etablissement, gevel of woonkamer mee te versieren.