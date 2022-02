Sinds dinsdag moeten fietsers in beide richtingen aan één zijde van de kanaalbrug aan de Kempische steenweg rijden. — © Sven Dillen

Hasselt

De voorbereidingen voor de verhoging van de drukste brug over het Albertkanaal, die van de Kempische Steenweg in Hasselt, zijn gestart. Sinds dinsdag moeten fietsers er in beide richtingen aan één zijde van de brug rijden. Op 10 juni gaan de eigenlijke werken van start.