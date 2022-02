Finaliste Miss Wellness Beauty Belgium wil beautysector in the picture plaatsen

Bij deze verkiezing zijn schoonheid en de perfecte maatjes niet het belangrijkste. De kandidates moeten vooral een link hebben met de wellness- of beautysector en dat heeft Melissa wel. Zij baat al 3 jaar een eigen beautysalon uit, Melinesse. Ze oefent haar job met hart en ziel uit, voorlopig nog in bijberoep, maar daar wil ze snel verandering in brengen.“Ik heb van kindsbeen af een grote passie gehad voor uiterlijke verzorging en daarom heb ik ervoor gekozen om hiervan mijn beroep te maken. Als kind was ik immers altijd bezig om me mooi te maken met make-up. Eerst werkte ik nog in een kledingwinkel in Maasmechelen Village, maar al snel behaalde ik mijn diploma voor schoonheidspecialiste. Dit heeft er nu mede toe bijgedragen dat ik de finale heb gehaald van Miss Wellness Beauty Belgium.”Met haar deelname wil ze de sector, die de laatste jaren veel te leiden heeft gehad onder de coronamaatregelen “in the picture” zetten en dat is nu net wat een ambassadrice voor de beautysector moet doen. Haar doel is dan ook dat mensen stralen, zich goed voelen in hun vel en niet onzeker zijn over zich zelf. De eerste fotoshoot staat gepland in het prachtige kader van C-mine in Genk en de volgende in een wellnesscentrum. “Daar wil ik stralen. Mijn mama noemde me vroeger al het topmodel, omdat ik altijd foto’s van mezelf maakte,” aldus Melissa. Op 26 maart gaan ze dan met alle finalisten naar Turkije waar een repetitie in défilékleding en badpak gepland staat. Maar het moment suprème zal de grote finale zelf zijn op 23 april in de Waagnatie in Antwerpen. Wie wenst kan haar steunen door te stemmen tot 21 april met een sms-je naar 6630 met boodschap MWB (spatie) 12 of haar facebookpagina volgen.