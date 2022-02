Après-ski smaakt hier beter dan in de Alpen: van deze adresjes ga je spontaan jodelen

Møñønø Møñønø

Wat? Het Mexicaanse smulfestijn Mañana Mañana in Beringen maakt tot en met de paasvakantie plaats voor het Scandinavische Møñønø Møñønø. Even geen taco’s en ceviche, maar Smørrebrød, schnitzels en Zweedse chocoladetaart. Ook het bonte interieur steekt voorlopig in een strak maar knus winterjasje.

De huisgemaakte appelcrumble is een aanrader. — © Boumediene Belbachir

Topper op de kaart? Als de chef mag kiezen: de kabeljauwfilet met pompoenzaad en een sausje van beurre blanc op basis van geuze. En als dessert de huisgemaakte appelcrumble met zelfgedraaid kardemom en roomijs met saffraan.

Wist-je-dat? Zaakvoerder Miette Dierckx was enkele jaren geleden nog finaliste van VTM-programma Mijn Pop-uprestaurant. “Ik ben gek op Mexicaans, maar we willen onze klanten nu even een warme gezellige ‘winterknuffel’ geven. Onze kok is bovendien zot van de Scandinavische keuken, dat is handig meegenomen! In de lente vervellen we weer tot Mañana Mañana.”

Uitbater Miette Dierckx. — © Boumediene Belbachir

Budget: Voorgerechten heb je hier al vanaf 4,5 euro. Hoofdgerechten variëren van 13,50 euro tot 20,50 euro, zonder bijgerecht. Dessertjes smul je voor maximum 9 euro.

Stadswal 14, 3945 Beringen, open van donderdag tot zondag vanaf 17 uur. Alle info: www.mimis.be

Winterkaai

Winterkaai

Wat? Nog tot en met 13 maart staan de deuren van deze winterchalet open voor alle op kaas-

vlees en visfondues verlekkerde Heidi’s en Antons van de Lage Landen. Je moet niet naar de witte bergtoppen van Tirol voor de Oostenrijkse gemütlichkeit, in de houten pop-up Stube in Heusden-Zolder is het altijd toll.

Topper op de kaart? Van de kaasfondue “savoyarde” box gaan liefhebbers spontaan jodelen. “We serveren de gesmolten kaas met brood, hamblokjes, uitjes, augurkjes, aardappeltjes, groenten en een frisse salade”, zegt zaakvoerder Dirk Decoster.

Wist-je-dat? “Het is hier altijd Kerst”, vervolgt Dirk, die naar de lichtjes, glitterballen en slingers verwijst. “En omdat het weer mag, gaan we op vrijdag en zaterdag helemaal uit ons dak tijdens een heuse ‘Kaaiprès-Ski-Party’ met DJ!” Viel spass garantiert!

Budget? Je kan hier fonduen vanaf 28 euro per persoon. Een groepsmenu (inclusief cava of mocktail, vlees- of kaasfondue, chocoladefondue en koffie) kost 55 euro.

Laarstraat 41B, 3550 Heusden-Zolder, open van donderdag tot zondag. Op vrijdag en zaterdag is er een wintercafé tot 2 uur ’s nachts. Alle info: www.winterkaai.be

The Basement

Na je afdaling richting The Basement word je verwelkomd met Elzasser flammkuchen. — © rr

Wat? Een ‘flammkucheria’ in de catacomben van ’t Borrelhuis in Hasselt. Je verorbert hier flammkuchen, of tarte flambée: dunne pizza’s gebakken in een steenoven, die verwant zijn aan quiche en hun oorsprong vinden in de Duits-Franse grensstreek Elzas. De variaties zijn eindeloos, al doet het dun laagje brooddeeg met crème fraîche eerder winters dan zomer aan.

Topper op de kaart: De traditionele Duitse variant met spek, uien, zure room, kaas en ‘Belper Knolle’. “Dat is een harde Zwitserse kaas van rauwe melk met verschillende kruiden erin en bedekt met peper”, legt zaakvoerder Marielle uit. “De ‘Belper Knolle’ wordt aan tafel over de flammkuchen geschaafd en ziet eruit als truffel. Al hebben we niet echt één favoriet.”

© rr

Wist-je-dat? “Eigenlijk hebben we de flammkuchen niet voor het eerst geproefd in de Elzas, maar bij ons Genkse buren in Thor Therazza”, zegt Marielle. “We waren meteen verkocht. Onze ‘Flammkuchenist’ maakt trouwens ook zoete varianten als dessert.”

Budget: De originele flammkuche wordt geserveerd voor 12,50 euro. De meest prijzige variant kost 23,50 euro en is bedekt met kreeft, rivierkreeft en asperges.

Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt. Open op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 17 uur, zondag doorlopend vanaf 12 uur. Alle info: thebasementhasselt.be

La Vache Qui Suisse

La Vache Qui Suisse, al jaar en dag vaste prik voor iedereen die al eens graag dipt in de kaasfondue. — © rr

Wat? Wie de Zwitserse Alpen boven de Oostenrijkse bergen verkiest, is hier in Hasselt aan het juiste adres. Dit restaurant laat geen misverstand bestaan over het feit dat kaas het échte goud is, zeker als je het laat smelten. Naast kaasfondue en raclette komen ook vlees- en viseters hier aan hun trekken.

Topper op de kaart: “Een combinatie van kaas- en vleesfondue”, verzekert zaakvoerder Fa Velghe. “Het beste van twee werelden!”

Wist-je-dat? Fa Velghe startte het restaurant in 1995, uit liefde voor Zwitserland. “Ik ging er als kind al op vakantie en nam mijn vrouw er veertig jaar geleden mee naartoe op huwelijksreis. Onze zoon Xavier erfde de passie voor het land en zit mee in de zaak. ‘La Vache Qui Suisse’ is een leuke woordspeling op het bekende kaasmerk ‘La Vache qui rit’”.

Budget: Fonduen en racletten kan hier vanaf 26,50 euro per persoon. De combinaties tussen vlees en kaas kosten 32 euro. Een bordje chocoladefondue kost 14,50 euro.

Diesterstraat 24, 3500 Hasselt, alle dagen open vanaf 17.30 tot 22.30 uur. Alle info: la-vache-qui-suisse-nl.restofactory.com