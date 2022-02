Stoet van vzw Carnaval Peer gepland op 27 maart

De vzw Peer Carnaval is een jonge groep enthousiaste carnavalisten die in 2019 hun eerste stoet in Peer organiseerden na een stilte van 9 jaar. Toen stond de stoet onder leiding van de Muggeblussers. Op 27 maart zullen talrijke carnavalswagens en reclamewagens aanwezig zijn. De stoet vertrekt om 14.11 uuren zal door de straten van het centrum van Peer rijden. Dit onder de leiding van Prins Yannick I.Op de foto: de groep van vzw Peer Carnaval