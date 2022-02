De Stoepluipers starten carnaval met kroegentocht

Zaterdagavond 26 februari is er een intiem carnavalsfeest met de vereniging. Zondagavond 27 februari is er het bezoek aan de zustervereniging in het Nederlands beek. Maandagavond 28 februari is er cafeekescarnaval met afsluiting in het prinsenkot Den Augustijner op het vrijthof in Bree waar om 13 uur een klein carnavalbal wordt ingezet. De dertigste lichtstoet is verschoven naar 18 maart volgend jaar.Op de foto: het prinsenpaar Basile I en Alana I.