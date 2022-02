Annemie II nog steeds aan de macht bij Stoopmennekes

Op 14 december 2019 werd prinses Annemie II aangesteld op het jaarlijkse bal in het Panishof, normaal voor één seizoen. "Maar in 2020 hebben we maar de helft van de stoeten en de bals kunnen afwerken", klinkt het bij de Stroopmennekes. "Midden in de stoetenreeks zijn we moeten stoppen, na 5 van de 10 stoeten. We hadden gehoopt dit in 2021 in te halen, maar covid heeft ervoor gezorgd dat ook dat seizoen weer in het water viel. Dus hoopten we verder op seizoen 2022, maar ook nu werd ons bal voor de tweede keer op rij afgelast, net als alle stoeten hier in de buurt: Tongeren, Sint-Truiden, Wellen, Borgloon, Heers…. alles afgelast.""Wie had er in 2019 durven denken dat Annemie nu na bijna 2,5 jaar nog steeds prinses zou zijn. We hebben als groep besloten dat we dit jaar voorlopig geen stoeten meer doen. Tenzij er nog wonderen uit de kast vallen. Laten we hopen. Maar twee jaar op rij geen eigen bal, dus ook geen inkomsten, geen sponsorgeld, enkel maar uitgaven. Alles wordt zeer moeilijk voor ons.""Nu de coronadreiging afneemt, gaan we uiteraard nog op carnavalsactiviteiten aanwezig zijn in de buurt. En laat ons hopen dat ons bal op zaterdag 10 december 2022 in het Panishof wel kan doorgaan. Aan allen nog een fijn carnavalsseizoen, we gaan er het beste van maken."