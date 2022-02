Commotie om bekermatch Borgloon: Herentals legt zich niet neer bij uitstel

De Kempenaars vinden dat de kwartfinale had kunnen plaatsvinden ondanks het stormweer “net zoals de drie andere wedstrijden” en “dat een club niet zelf kan beslissen of er al dan niet gevoetbald wordt”. Het klopt dat de KBVB in eerste instantie niet en pas enkele uren voor de aftrap dan toch inging op de vraag om uitstel van Borgloon. Benieuwd of Herentals de zaak hard kan maken.