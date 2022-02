Internetverbinding vijf weken na onderzeese vulkaanuitbarsting hersteld op Tonga

Vijf weken na de onderzeese uitbarsting van de vulkaan Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai in de Stille Oceaan hebben de inwoners van Tonga, een koninkrijk van 177 eilanden in de eilandengroep in Polynesië, weer volledige toegang tot het internet. Op het hoofdeiland Tongatapu en op het eiland ‘Eua zijn de internetverbindingen hersteld, melden lokale media dinsdag.

Een belangrijke onderzeese communicatiekabel, die de eilandengroep met Fiji verbindt, was door de beving over een lengte van 80 kilometer gescheurd. Die kabel is nu hersteld. De “virtuele cyberduisternis” in het koninkrijk komt zo tot een einde, schrijft de nieuwsdienst Kaniva Tonga.

De vulkaanuitbarsting midden januari bedekte het koninkrijk onder een dikke laag as, die ook het drinkwater vervuilde. Volgens deskundigen was het een van de zwaarste uitbarstingen in tientallen jaren tijd. De vulkaan ligt op ongeveer 65 kilometer van Tongatapu, en op pakweg 2.000 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland.

De uitbarsting veroorzaakte atmosferische schokgolven en een tsunami, die helemaal tot Alaska, Japan en Zuid-Amerika reikte. Dagenlang kwam er amper nieuws uit Tonga en was contact enkel mogelijk via een paar satellietverbindingen.