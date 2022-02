Opvallende beelden: Jasper Philipsen waant zich even veldrijder wegens slakkentempo in peloton

Het ging maandag tijdens de tweede etappe van de UAE Tour duidelijk iets te traag voor Jasper Philipsen. De 23-jarige Hammenaar grapte met zijn ploegmaats van Alpecin-Fenix door even van zijn fiets te springen en enkele passen mee te joggen. Ongeziene taferelen.

De beelden:

Philipsen werd maandag in de massasprint geklopt door Mark Cavendish. De eerste etappe had de sprinter van Alpecin-Fenix wel op zijn naam geschreven. Dinsdag mag Philipsen in de rode leiderstrui de proloog van negen kilometer afwerken.