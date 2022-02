Gemeenteraad Hechtel-Eksel: “Impact van inflatie op gemeentekas wordt opgevolgd”

Hechtel-Eksel

De Schans: Schepen Kelly Leenaerts (HE) lichtte de aanpassingen toe voor het gebruikersreglement van het gemeenschapscentrum. De aanleiding is de heropening van De Schans na de verbouwingswerken. Zo wordt een extra sluitingsperiode voorzien van 11 juli tot 21 juli. “Een rustige periode waarin het verenigingsleven stilligt, die we gebruiken voor een grote poets, inventaris maken van materialen en kleine herstellingen. Reeds gemaakte reserveringen op deze sluitingsdagen, blijven voor alle duidelijkheid wel geldig”, stelde de schepen. Oppositieraadslid Jan Vangenechten (CD&V) maakte bedenkingen bij sommige sluitingsdagen op feestdagen. “Zo ontzeg je sommige verenigingen die dan activiteiten willen organiseren, toch de mogelijkheid. Moet het horecagedeelte op deze dagen ook sluiten?” Schepen Leenaerts: “Deze regeling gaat pas in over twee jaar, dus de verenigingen hebben nog even tijd om zich hier naar te schikken. En het is aan de zelfstandige uitbater om de sluitingsdagen voor het horecagedeelte te bepalen, en die is zeker niet gebonden aan de feestdagen.”

Financiën: In een toegevoegd punt pleitte oppositieraadslid Sven Saenen (Groen) voor een bijkomend onderzoek naar de impact op de gemeentefinanciën van de inflatie en stijgende energieprijzen. “Het lijkt me niet verstandig om nu te wachten tot juni of het jaareinde om dit te bekijken”, motiveerde hij. “Moeten we eventueel ingrijpen in de meerjarenplanning, en hoe reageren de intergemeentelijke organisaties waarvan we ook de tekorten moeten bijpassen?” Burgemeester Jan Dalemans (HE) reageerde dat het beleid een financiële marge handhaaft door de inkomsten lager in te schatten, en uitgaven hoger. “De gemeentelijke diensten volgen de situatie nauwlettend op, net zoals organisaties zoals de politiezone. Er zal een invloed zijn op de energie- en personeelskosten, maar die zal worden besproken bij de volgende aanpassing van de meerjarenplanning.” Fractie HE stemde tegen, buiten schepen Jacky Snoeckx (HE) die opvallend voorstemde.

Raadslid: Oppositieraadslid Jo Kerkhofs deelde mee dat hij uit de N-VA stapte. “De partij respecteert de normen en waarden van een open samenleving niet”, motiveerde hij. “Daarom steun ik de nieuwe partij Vrijheid die staat voor liberale waarden.”