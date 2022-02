Aan de kant geschoven Hooverphonic-zangeres Luka Cruysberghs werkt opnieuw samen met Alex Callier: “Wat gebeurd is, laat ik niet meer meespelen”

Hoewel haar recente exit bij Hooverphonic pijn deed, werkt Luka Cruysberghs voor haar nieuwe single ‘FOMO’ toch opnieuw samen met Alex Callier. “Wat gebeurd is, laat ik niet meer meespelen”, zo getuigt de 21-jarige zangeres in Dag Allemaal.

‘FOMO’, de tweede solosingle van ‘The Voice’-winnares Luka Cruysberghs, werd gemixt door Hooverphonic-frontman Alex Callier. Opmerkelijk, aangezien Callier Cruysberghs vorig jaar nog maar - via een Zoom-meeting terwijl ze op vakantie was in Portugal - liet weten dat Geike Arnaert haar opnieuw zou vervangen als zangeres van Hooverphonic.

“Wat gebeurd is, laat ik niet meer meespelen”, aldus Cruysberghs in Dag Allemaal. “Alex heeft trouwens niet aan het nummer meegeschreven. Ik had gewoon een goede mixer nodig en als iemand snapt hoe het exact moet klinken zoals ik het in mijn hoofd heb, dan is het Alex wel. Hij zei ook meteen toe om me uit de nood te helpen. We hebben toen gebabbeld en het was een toffe dag in de studio.”

