Sint-Truiden stelt stemming meerjarenplanning financiën uit

Sint-Truiden

Na een klacht van oppositiepartij Vooruit werden de begrotingsplannen van het stadsbestuur door de Limburgse gouverneur vernietigd. Schepen van Financiën Jo François (N-VA) ging maandagavond op de raad een nieuw voorstel indienen. Vooral de opbrengst van de verkoop van stadseigendommen - goed voor 16 miljoen euro - moet sterker gestaafd worden. Maar daar kwam niets van in huis. De schepen zei dat het voorstel nog niet klaar is. Er kon dus niet over gedebatteerd worden. De stad werkt nu verder met voorlopige twaalfden.