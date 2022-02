Braziliaanse voetballegende Pelé moet nog wat langer in ziekenhuis blijven na chemokuur

De Braziliaanse voetballegende Pelé (81), die acht dagen geleden in het ziekenhuis werd opgenomen voor een chemokuur, heeft daarbij een ontsteking aan de urinewegen opgelopen. Daardoor moet hij nog wat langer in het ziekenhuis blijven, zo maakte het Albert Einstein-ziekenhuis van Sao Paulo maandag bekend.

De 81-jarige Pelé werd op 13 februari in het ziekenhuis opgenomen voor de behandeling van darmkanker. Eerder verbleef Pelé in december en januari al enkele weken in het ziekenhuis voor een behandeling met chemotherapie. In september onderging hij een darmoperatie, waarbij een tumor werd verwijderd. Daarna volgde een chemokuur. Pelé, die al jaren sukkelt met zijn gezondheid, lag toen ook een tijdje op de intensive care.

Pelé werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met het Braziliaanse elftal en wordt wereldwijd aanzien als een van de beste voetballers aller tijden.