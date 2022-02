Britney Spears haalt recorddeal binnen voor “allesomvattende” memoires

Na een ware biedingsoorlog zou uitgeverij Simon & Schuster uiteindelijk aan het langste eind hebben getrokken. Hoewel het nieuws nog niet officieel werd bevestigd door de woordvoerder van Britney Spears zelf, zou de Amerikaanse uitgeverij maar liefst 15 miljoen dollar (ofwel ruim 13 miljoen euro) betalen voor het levensverhaal van de ‘Baby one more time’-zangeres. Het zou gaan om de één na grootste deal voor een biografie ooit: in 2017 kregen de Obama’s naar schatting 65 miljoen dollar (57,5 miljoen euro) om een reeks boeken te schrijven voor uitgeverij Penguin Random House.

De boekdeal komt er enkele maanden na wat Britney Spears “de beste dag ooit” noemde. Midden november van vorig jaar beëindigde een rechtbank van Los Angeles na een juridische strijd van ruim dertien jaar het curatorschap over de zangeres en waardoor haar vader Jamie Spears de volledige zeggenschap had over haar. Dat curatorschap werd in 2007 ingesteld, na een periode van psychische en andere problemen voor Spears.

Vorig jaar gaf de zangeres voor het eerst een openbare getuigenis over het curatorschap. Ze vertelde onder meer dat ze geen controle had over haar financiën, dat haar vader haar niet liet trouwen met haar vriend en dat ze haar anticonceptie zelfs niet mocht verwijderen van hem - ondanks haar wens om een derde kind te krijgen. “Ik ben in shock geweest, ik ben getraumatiseerd”, zo vertelde ze onder meer. “Ik wil gewoon mijn leven terug.”

De memoires zouden het “volledige” levensverhaal van Spears omvatten: van haar opkomst over haar problemen tot haar herwonnen vrijheid. Meer details zijn nog niet bekend.