Gasprijzen blijven (minstens tot 2023) hoog: Europese lidstaten moeten voorraden verplicht aanvullen

De Europese Commissie spreekt in een ontwerpmededeling, die De Tijd kon inkijken, van een “groeiende gascrisis”. De energieprijzen blijven “op recordhoogte” en stijgen mogelijk nog. Tot ten minste 2023 blijft de volatiliteit bestaan, waarschuwt de Commissie. De energieprijzen blijven ook de belangrijkste drijver van de inflatie dit jaar.

De Europese gereedschapskist volstaat niet om die crisis te bedwingen. Vooral de bevoorrading van gas is een probleem, zeker met de geopolitieke spanningen tussen Rusland en het Westen. Europa is voor 90 procent van het gasverbruik aangewezen op invoer. Ook de aardgasvoorraden slinken zienderogen. In februari was de beschikbare opslagcapaciteit voor een goede 30 procent gevuld. Dat is 10 procent minder dan de voorbije jaren.

De commissie kondigt daarom wetgeving aan om lidstaten te verplichten hun gasvoorraden elk jaar tegen eind september aan te vullen. Concreet wordt gedacht aan het verplicht bijvullen tot 80 procent van de capaciteit, melden EU-­bronnen. In Europa is de strate­gische opslag van gasvoorraden niet verplicht. Voor olie bestaan daarover sinds de oliecrisis in de jaren 70 internationale afspraken.

Solidariteit

Bovendien wil de Commissie een beroep doen op een verplichting uit 2009 om in crisistijden energievoorraden te delen. Bij die verplichte solidariteit zal de Europese Commissie scheidsrechter moeten spelen.

Ook een ander dogma sneuvelt: het kritiekloze vertrouwen in de vrije markt. Regeringen kunnen bedrijven die opslagcapaciteit aanbieden financiële stimulansen geven om de opslagtanks te vullen tot het gewenste niveau. Ze mogen buitensporige prijzen voor opslag verhinderen of niet-discriminerende toegang garanderen.