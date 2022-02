Een trieste kaap is gerond. In ons land zijn sinds het begin van de pandemie 30.000 mensen overleden door corona. Ook vandaag, nu we richting code geel evolueren, over­lijden dagelijks nog tientallen coronapatiënten. Na twee jaar vol Sciensano-rapporten en dagcijfers, kan nu ook een ­duidelijk profiel worden opgesteld van de slachtoffers.