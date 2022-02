Russische VN-ambassadeur: “Rusland sluit deur van diplomatie nog niet”

LEES OOK. Poetin erkent onafhankelijkheid van twee separatistische ‘volksrepublieken’ in Oekraïne, en zo slinkt de hoop op een diplomatieke oplossing (+)

“Wij blijven openstaan voor diplomatie, voor een diplomatieke oplossing. Wij zijn echter niet van plan om een bloedbad in Donbass toe te staan”, aldus de Russische diplomaat.

De VN-spoedzitting werd maandag bijeen geroepen nadat de Russische president Vladimir Poetin de twee separatistische regio’s in Oost-Oekraïne officieel had erkend en er zogeheten vredestroepen heen had gestuurd. Die beslissing werd door verschillende permanente en tijdelijke leden van de Veiligheidsraad veroordeeld. Zo zei de gezant van het Verenigd Koninkrijk dat Rusland met het besluit de situatie “naar de afgrond” had gebracht.

“VS hebben Oekraïne aangemoedigd”

Maar volgens Nebenzia hadden de overige leden van de Veiligheidsraad het bij het verkeerde eind. “Vergeet niet dat Donetsk en Loehansk zich al in 2014 onafhankelijk hebben verklaard. Maar Kiev heeft consequent geweigerd met afgevaardigden uit die regio’s in dialoog te gaan over hoe de rechten van inwoners in Donbass beschermd konden worden.”

Nebenzia had ook nog boze woorden voor het Westen. “De afgelopen weken hebben westerse staten onder het mom van een aanstaande invasie wapens Oekraïne ingeduwd. Vooral de VS hebben Oekraïne aangemoedigd. Het werd een ballon die wel moest barsten. Daarom moest onze president vandaag de onafhankelijkheid van Donbass wel erkennen en er veiligheidstroepen heen sturen, om een nieuw bloedbad te voorkomen.”