Grote comeback van Christian Eriksen komt steeds dichterbij: Deen geeft twee assists in oefenmatch

Christian Eriksen is bij Brentford op weg naar zijn grote comeback. Na zijn hartfalen op het EK van afgelopen zomer speelt hij ondertussen met een defibrillator. De 30-jarige Deen werkt hard aan zijn rentree en liet dat maandag in de oefenwedstrijd tegen het Schotse Rangers opnieuw zien. Hij gaf namelijk twee assists in het 2-2-gelijkspel.