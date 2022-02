Enkele leerlingen en leerkrachten van Level X in Hasselt bij de Marokkaanse consul in Luik. — © Sven Dillen

Luik/Hasselt

Rayan (5) heeft iedereen beroerd. Wereldwijd, jong en oud. Ook de leerlingen van Level X in Hasselt: zij schreven een brief voor zijn ouders, die ze persoonlijk aan de consul van Marokko in Luik mochten afgeven. “Ik ben aangedaan door dit warme initiatief”, zegt hij.