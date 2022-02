Bezoekers Z33 één dag welkom via Begijnhof omwille van losgekomen dakrand

Het stormweer heeft ook in hartje Hasselt even voor een probleempje gezorgd bij Z33 waar een dakrand boven het nieuwe inkomgedeelte los is gekomen en gevaarlijk boven die open ruimte ging zwabberen.

“Uit veiligheid hebben we onze bezoekers maandag gevraagd om, voor één dag, via het Begijnhof, Z33 binnen te komen. Het voordeel van de vroegere ingangsdeur nog ter beschikking te hebben”, zegt woordvoerder Veerle Ausloos van Z33. “Tegelijk hebben de mensen van de brandweer, met hun ladderwagen het losgekomen stuk terug stevig bevestigd, zodat er geen veiligheidsprobleem meer is. In principe kunnen onze bezoekers vanaf woensdag weer via de normale inkom terecht. Dinsdag is immers onze vaste sluitingsdag.”

Dirk JACOBS