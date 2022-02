Trump lanceert eigen sociaal netwerk ‘Truth Social’, maar dat verloopt niet vlekkeloos

Truth Social, het eigen sociale netwerk van de Amerikaanse ex-president Donald Trump, is maandag gelanceerd in de VS. De app is een antwoord op het exil van Trump op Twitter, Facebook en andere sociale netwerken. Vrijwel meteen raakte Truth Social overbelast, ook al is de app enkel beschikbaar voor Amerikaanse iPhonegebruikers. Wie zich wou inschrijven, kreeg foutmeldingen of kwam op een ellenlange wachtlijst terecht.