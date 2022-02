Europese Unie en VS kondigen sancties aan na erkenning Donetsk en Loehansk door Moskou

De Europese Unie gaat sancties aannemen tegen wie verantwoordelijk is voor de erkenning door Rusland van de onafhankelijkheid van de “volksrepublieken” Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne. Dat zeggen Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Raadsvoorzitter Charles Michel maandagavond in een gemeenschappelijke verklaring. Ook de Verenigde Staten kondigen sancties aan.

In een gezamenlijke tweet hadden de voorzitters van de Europese instellingen de erkenning al omschreven als een schending van het internationaal recht. In hun verklaring voegen von der Leyen en Michel eraan toe dat de EU “zal reageren met sancties tegen wie betrokken is bij deze illegale daad”.

Over mogelijke sancties van het Westen tegen Rusland in het geval van een schending van de territoriale integriteit van Oekraïne wordt al maanden achter de schermen onderhandeld. Alvast de EU is bereid om de daad bij het woord te voegen, nu de Russische president Vladimir Poetin de onafhankelijkheid van de twee separatistische Oekraïense regio’s heeft erkend.

“De Unie”, herhalen von der Leyen en Michel, “herhaalt aan onwankelbare steun aan de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen.”

Ook de Verenigde Staten besloten snel te reageren met sancties. De Amerikaanse president Joe Biden zal daarvoor snel een decreet uitvaardigen, zei woordvoerster Jen Psaki van het Witte Huis maandag. De maatregelen zouden onder meer betrekking hebben op investeringen of handel van personen uit de VS met Donetsk en Loehansk.

