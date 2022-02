En daar is Mark Cavendish (36) opnieuw. De kat met negen levens klopte Jasper Philipsen in de sprint in de tweede rit in de UAE Tour en zorgde zo voor de tiende zege - en meteen ook de eerste in de World Tour - van Quick-Step Alpha Vinyl in dit prille 2022. The Wolfpack lijkt klaar om ook te schitteren in het voorjaar.