Met stip op nummer één: Belgische wielrenners breken records richting Omloop Het Nieuwsblad

Het jaar 2022 is grandioos begonnen voor het Belgische wielrennen. Na de zeges van Jasper Philipsen en Remco Evenepoel in respectievelijk de UAE Tour en de Ronde van de Algarve leidt ons land in de internationale zegestand.

De Belgische profs konden al elf keer winnen, met liefst zeven verschillende renners. Daarmee gaat het Italië, met negen zeges, vooraf. Colombia en Nederland delen de derde plaats met acht zeges.

Colombia en Italië konden anders dan de Belgen in 2022 daarnaast ook al enkele kleinere wedstrijden winnen, maar omdat die wedstrijden alleen voor thuisrijders toegankelijk waren of als zogenaamde .2- wedstrijden niet toegankelijk zijn voor WorldTour-teams, laten we die buiten beschouwing. Frankrijk is vijfde met zeven zeges.

© BELGA

Ter vergelijking: een jaar geleden hadden de Belgen voor de Omloop Het Nieuwsblad welgeteld drie keer gewonnen. In 2020, toen de kalender weliswaar uitgebreider was en er ook in Australië en San Juan werd gekoerst, hadden onze landgenoten net als vandaag elf keer gewonnen voor de Omloop Het Nieuwsblad. In 2019 en 2018 telden we telkens slechts zeven Belgische overwinningen voor het Vlaamse openingsweekend.

We moeten terug naar 2008 om een seizoen te vinden waarin de Belgische renners nog beter startten dan dit jaar. Toen zorgde de generatie van onder meer Boonen, Gilbert en Devolder voor twaalf Belgische zeges vóór het Vlaamse openingsweekend. Met de UAE Tour de volgende dagen in volle gang kan dat getal ook nu nog geëvenaard of zelfs overtroffen worden. Nog opvallend: de Belgische zeges werden op alle fronten geboekt. Zowel in het tijdrijden (Evenepoel), de massasprint (o.a. Philipsen, De Lie), het rondewerk (Evenepoel en Van Gils) als het klimwerk (Wellens).

Aantal Belgische zeges voor Omloop Het Nieuwsblad:

2022: 11*

2021: 3

2020: 11

2019: 7

2018: 7

2017: 8

2016: 4

2015: 4

2014: 9

2013: 7

2012: 5

2011: 3

2010: 6

2009: 5

2008: 12

* Er kunnen de komende dagen in UAE Tour nog Belgische zeges bijkomen.