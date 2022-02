Zizou Bergs bereikt tweede ronde op Challengertoernooi in Forli

Zizou Bergs (ATP 168) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Italiaanse Forli (hard/45.730 euro). Hij haalde het in twee sets van de Italiaan Matteo Arnadli (ATP 357), die een wild card had gekregen. Bergs, het zevende reekshoofd, trok met 6-4 en 7-5 aan het langste eind. De wedstrijd duurde een uur en 37 minuten.