Bronzen Hanne Desmet gaat even ontstressen na slopende Winterspelen: “Op vakantie en restaurant gaan”

Hanne Desmet was maandag overweldigd door de ontvangst bij haar terugkeer van de Winterspelen in Peking. De 25-jarige shorttrackster pakte op haar eerste Olympische Spelen een bronzen plak op de 1.000 meter en werd zo de eerste Belgische vrouw die een individuele medaille veroverde op de Winterspelen. “Dit is genieten”, liet ze noteren.

“Het is fantastisch terug te zijn”, zei ze na de huldiging van de Belgische schaatsers in het Ice Skatingcenter in Mechelen. “Ik wist wel dat er vanuit België meegeleefd werd, maar het is toch nog helemaal anders om het hier te zien. Shorttrack is een kleine sport, het is mooi dat op dit moment de aandacht ook even naar ons gaat.”

LEES OOK. De eerste kus voor de olympische kampioen: Bart Swings kan zijn vriendin voor het eerst in een maand vastpakken

Desmet, die ook vijfde werd op de 500 meter en vierde op de 1.500 meter, heeft volgende maand nog een WK op het programma staan in het Canadese Montréal (18-20 maart). “Het seizoen is nog niet voorbij”, beaamde ze. “Maar ik ga nu toch even op vakantie met mijn vriend (de Amerikaanse schaatser Joey Mantia, nvdr.). We gaan even uitblazen. Waar ik nog naar uitkijk de komende dagen? Nog eens op restaurant gaan. We hebben in China een heel strak regime gevolgd en zijn er niet buiten geweest. Dat was heel lastig. Nu we terug zijn, ga ik ook even profiteren.”

© BELGA

© BELGA

© BELGA