Loena Hendrickx pronkt met olympisch diploma: “Ambitie helemaal kunnen waarmaken”

Ook Loena Hendrickx werd maandag geëerd bij haar terugkeer van de Winterspelen in Peking. De 22-jarige Kempense werd knap achtste in het kunstschaatsen en zette zo met een olympisch diploma voet op Belgische bodem. “Die topachtnotering was altijd het grote doel en het is geweldig dat ik dat heb kunnen waarmaken”, zei ze na de huldiging in het Ice Skatingcenter in Mechelen.

“Ik was in eerste instantie al trots dat ik mijn tweede Olympische Spelen heb gehaald”, begon Hendrickx. “Na het vele blessureleed de voorbije jaren was dat niet evident. Het was dan ook geweldig dat ik mijn vooropgestelde doel, een olympisch diploma, heb kunnen behalen. Mijn focus was zowel een goede prestatie neerzetten op de korte kür als op de vrije kür. De twee oefeningen waren niet perfect, maar het was wel veelbelovend naar de toekomst toe.”

“Ik hoop over vier jaar, op de Spelen in Italië, nog beter te doen”, ging de nummer vier van het EK vorige maand verder. “Eerst wil ik er natuurlijk naartoe gaan. Het zouden mijn derde Spelen al zijn, dat zou fantastisch zijn. En dan hoop ik natuurlijk te blijven verbeteren in mijn prestaties. Of een medaille dan mogelijk is? Daar wil ik me niet op richten. Ik wil vooral plezier blijven behouden in mijn sport. Als ik voldoening uit mijn oefeningen kan blijven halen, ben ik al tevreden. Dat is het belangrijkste.”

“Nu ga ik even ontspannen, en genieten van elk moment terug in België. Maar morgen begin ik toch ook opnieuw met de trainingen”, glimlachte Hendrickx. “Ik ga de twee de komende weken proberen te combineren. Ik wil het eind maart nog goed doen op het WK in Montpellier (21-27 maart). Ook dat blijft belangrijk.”