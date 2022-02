Kersvers olympisch kampioen Bart Swings geniet van gelukwensen bij thuiskomst: “Een uitgesteld kerstfeestje? Dat moet kunnen”

Bat hij verdorie niet kon wachten om zijn familie en zijn vriendin ‘live’ terug te zien, zei olympisch kampioen Bart Swings. Na de ‘Spelen zonder publiek’ was er de huldiging, mét knuffels van papa en mama of een kus van vriendin Annelyn. “Nu eerst mijn bed. En dan een feestje in Leuven, of een kerstfeestje in februari, waarom niet?”

BEKIJK. De eerste kus voor de olympische kampioen: Bart Swings kan zijn vriendin voor het eerst sinds een maand nog eens vastpakken

Hij valt in de armen van zijn vriendin Annelyn, van zijn papa Herman en zijn mama Anne, van zijn oma Nadine. Hij ondergaat gewillig de champagnedouche, ook al heeft hij het koud. “Hier heb ik zo hard naar uitgekeken, mijn familie en vriendin knuffelen, dat is zo lang geleden. Door die coronaquarantaine is het extra lang geleden.”

Bart Swings doelt niet enkel op de vroege afreis naar China. Geen enkel risico wilde hij nemen – zo vierde hij bijvoorbeeld kerstmis enkel met zijn vriendin, in de veilige bubbel, om geen corona op te lopen. “Een uitgesteld kerstfeestje in februari met de familie? Dat moet kunnen, waarom niet? Er zullen zeker nog feestjes volgen, zeker eentje in Leuven.” Enig voorbehoud: over enkele weken schaatst hij nog een WK allround en de wereldbekerfinale. “Dat is niet meer het belangrijkste doel, maar misschien toch erna naar de Oude Markt in Leuven gaan.”

Eerst een vliegtuigreis Peking-Amsterdam; daarna vertraging opgelopen wegens lang wachten op de bagage; daarna een busreis Amsterdam-Mechelen tijdens de spits op de Antwerpse ring: ziehier de odyssee van Team Belgium. Met de succesrijke oranje schaatsarmada zijn ze rechtstreeks – een luxe – van de ‘belegerde Chinese stad’ richting Nederland gevlogen, dan de hort op langs de Antwerpse ring richting de ijsbaan van Mechelen. Gouden Swings, bronzen Hanne Desmet en broer Stijn, wereldtopper kunstschaatsen Loena Hendrickx en broer/coach Jorik: ze zien er nog behoorlijk patent uit ondanks de reis. “Ik verlang nu toch vooral naar een bed”, zegt Swings, die tijdens de reis de talloze berichten las. “Ik kan ze niet tellen, maar heb wel de meeste proberen te beantwoorden.”

© BELGA

© BELGA

Lekker eten

Voor de immer bedaarde Swings hoeft het allemaal niet met veel toeters en bellen, maar de ontvangst samen met de andere olympiërs, op een rode loper op de ijspiste in Mechelen, laat hij zich welgevallen. “Maar of ik nu een andere status heb? Dat zal wel meevallen, zeker?”

Ook broer en zus Hanne en Stijn Desmet of Loena Hendrickx worden luid toegejuicht. “Nu hunker ik vooral naar lekker eten”, zo lacht de bronzen Hanne Desmet, “want dat viel in Peking behoorlijk tegen.”

“Alles is nu goed voor mij, het maakt niet uit wat ik voorgeschoteld krijg”, zegt ook Swings.

Een paar uur voordien, op de parking van de ijsbaan. Een kindje is rondjes aan het lopen op het beton en loopt zich warm voor de les. Het is Denis Krouglov, de kunstschaatser die zo imponeerde in het tv-programma Belgium’s got talent. Hij schaatst zich de ziel uit het lijf op de ijsbaan tijdens de training, wacht nadien geduldig, en applaudisseert hard tijdens de huldiging. De volgende generatie, geïnspireerd door de huidige olympiërs.

Over nauwelijks anderhalve week staat het WK allround in het Noorse Hamar al op het programma. “Dat zit nog wel in mijn achterhoofd”, eindigde Swings. “Ik ga nu even genieten, dat is het belangrijkste momenteel, maar ik ben ook nog gemotiveerd om in Noorwegen te presteren. Wat de komende jaren brengen? Dat gaan we jaar per jaar bekijken. Ik wil nog niet te ver vooruitkijken, maar ik wil zeker wel nog naar de Spelen van 2026 in Italië.”