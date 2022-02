Volkszanger Frans Theunisz kaapt eerste plek weg in de LRL Top 111

Met carnaval op de kalender is er in het Maasland ook gegarandeerd de gekende gezelligheid van het feeststation LRL. De lokale radio uit Lanaken gaf het startschot voor een dolle carnavalsperiode met de uitzending van de LRL top 111. Bovenaan in de lijst prijkte volkszanger Frans Theunisz op nummer 1 met ‘Goan nog neet nao hoes’.

Voor de echte carnavalskneiters en feestkrakers moet je zeker in de carnavalstijd bij LRL zijn. Het radiostation in Lanaken zorgde ook dit jaar voor een feestelijke start met de LRL top 111. Tijdens het radiofeest werden de technische doorverbindingen aan elkaar gelast. “Onze centrale verbinding kwam vanuit de studio en werd er naar diverse cafés doorgeschakeld voor de juiste sfeer en tal van prijzen”, vertelt Gunther Aussems. Na een marathon uitzending vol carnavalskleppers werd er tegen 18u doorgeschakeld naar de volkszanger die door de luisteraars werd verkozen tot de bruisende nummer 1 plek. “We hebben Frans Theunisz live verrast met het goede nieuws. Zijn ‘Goan nog neet nao hoes’ dat in een nieuw jasje werd gestoken was de populairste in de top 111”, aldus DJ Eerappel.

Frans Theunisz en zijn hit ‘Goan nog neet nao hoes’ bleek dit jaar de populairste carnavalshit volgens de luisteraars van LRL — © RR

Emotioneel

De populaire zanger uit Maastricht die al meer dan 55 jaar op de bühne staat heeft zijn hart ook verpand aan Belgisch Limburg, was bij de bekendmaking van de nummer 1 even stil. “Ik ben zo blij en trots dat de mensen van de Maaskant mij op nummer 1 hebben gezet, ik ben de luisteraars van LRL heel dankbaar. Ik hou van Lanaken”, aldus de 76-jarige Frans, die bij elk feest de polonaise ‘aon de geng’ weet te trekken. Bij LRL blikken de DJ’s tevreden terug. “Het was onze eerste carnavalseditie die behalve onze FM frequentie ook uitgezonden werd via onze pas gelanceerde DAB+ kanalen in Limburg”, stelt Gunther Aussems. Frans Theunisz wist op zijn beurt de medewerkers te verrassen door even later aan te kloppen met een Limburgse vlaai.

Voor wie meer carnavalsmuziek wil horen kan vanaf nu vrijdag 25 februari tot en met vette dinsdagavond terecht op de frequentie van LRL (106 FM). Zondag wordt de dialectmis om 10u live uitgezonden vanuit de Pieterskerk in Rekem. (JoGe)

Johnny Geurts