Vragen over eentalige toerismecampagne en fietstunnels in Hasselt

Dinsdagavond vergadert en beslist de Hasseltse gemeenteraad onder meer over de renovatie van de atletiekpiste in Kiewit, de inrichting van een Hoppinpunt of mobiliteitsknooppunt bij het station van Kiewit en het nieuwe belastingreglement voor de kermissen in de stad.

Maar interessanter zijn de vragen, drie in totaal. Met – naast de bijna ‘vaste’ vraag, telkens anders verpakt, over het tekort aan sociale woningen van Sameer Srivasta (PVDA) – een vraag van Kim De Witte (PVDA), die minimaal een opfrissing wil van de tunnel onder de sporen tussen de Runkstersteenweg en de Bampslaan. Dirk Thoelen (CD&V) heeft dan weer aandachtig de website van de campagne ‘Spraakmaker, Smaakmaker’ bekeken en gemerkt dat daar naast het Nederlands, een summiere Engelstalige inhoud is en de Franse en Duitse gedeelten al een jaar ‘under construction’ zijn. “Hoe wil je dan de Euregio bereiken?” vraagt Thoelen zich af. Het antwoord komt van toerismeschepen Rik Dehollogne (N-VA). (dj)