Heusden-Zolder

Limburger, wereldburger. Als dat voor iemand telt, is het wel Ileen Vaes. Geboren in Heusden-Zolder en intussen zowat heel de wereld afgereisd. In het VTM-programma ‘Paradijs zoekt Personeel’ strijdt ze samen met haar vriend Thomas voor de job van hoteluitbater op Zanzibar.