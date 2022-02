Amateurduel tussen Haslou en Alfa Sport loopt volledig uit de hand, tot karatetrap aan toe

De onvriendelijkheden ontstonden na het laatste fluitsignaal van arbiter Koen Lenssen, na een duel dat Haslou na een 4-1 voorsprong ternauwernood met 4-3 over de streep trok. Bij het verlaten van het veld sloeg de vlam in de pan. Daarop begon het getrek en geduw, waarbij ook mensen vanaf de tribune zich ermee gingen bemoeien. Uiteindelijk kregen spelers het op het veld met elkaar aan de stok en werd er zelfs een karatetrap uitgedeeld door een speler van Haslou. Maar niemand die het voorval, dat duidelijk te zien is op beeld, zegt te hebben waargenomen.

Uitdagen

„Na afloop heeft een speler van Haslou nogal uitdagend geroepen dat ze gewonnen hadden en dat lokte emotionele reacties bij de tegenstander uit”, aldus Haslou-voorzitter Lei Ummels. „Ik heb ook niet alles gezien. Scheidsrechter Lenssen gaf ook aan dat het een uit de hand gelopen scrimmage is. Het geheel heeft zich afgespeeld in één a twee minuten. Naderhand is er niks meer gebeurd en was de emotie ervan af.”

Een lezing die wordt bevestigd door assistent-scheidsrechter Barry Weijers, die namens Alfa Sport Lenssen assisteerde. „Er was tumult vanaf de tribune, het duurde niet lang. Ik heb geprobeerd onze spelers weg te houden. Uiteindelijk gingen de spelers van Haslou het veld op en gingen wij van Alfa Sport naar de kleedkamer. Achteraf viel het allemaal mee. We hebben nog gewoon een biertje gedronken met z’n allen. De verenigingen zijn ook bevriend. We oefenen vaker tegen elkaar. Daarom kwam dit ook onverwacht.”

Irritatie al tijdens duel

Volgens Weijers, zelf jarenlang scheidsrechter op het hoogste amateurniveau, borrelde de irritatie al op tijdens de wedstrijd. „Arbiter Lenssen had niet zijn beste wedstrijd. En dat zeg ik, omdat ik hem goed ken. Een aantal beslissingen viel aan beide kanten niet even lekker. Soms had er best een gele kaart getrokken mogen worden, want het ging bij tijd en wijle over de grens. Dat kwam er na de wedstrijd uit.”

Voor zover bekend zijn er, behoudens twee gele kaarten, na afloop van het duel geen rode kaarten uitgedeeld. „Als je de beelden ziet, dan hoort dit niet thuis op een voetbalveld, maar in een kickboksarena”, zegt Alfa Sport-voorzitter Paul Lintzen, die zelf niet aanwezig was bij de wedstrijd. „Daarom kan ik ook niet oordelen over wat er allemaal is gebeurd. Maar je zou zeggen dat de bewuste speler een tijdje niet mag voetballen. Wij hebben ons proberen te verdedigen en ik heb begrepen dat de gemoederen ook weer snel bedaard waren.”

Arbiter Lenssen laat weten dat er conform de procedure van de KNVB een rapport is opgemaakt. „Daarmee is de zaak voor mij afgedaan”, laat de arbiter weten, die verder geen commentaar wil geven. (Tom van der Wilt)