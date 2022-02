Nog geen doorbraak in moordonderzoek Mia Kelders (82)

Hamont-Achel

In het onderzoek naar de moord op de 82-jarige grootmoeder Maria ‘Mia’ Kelders werd voorlopig nog niemand gearresteerd. De federale gerechtelijke politie (fgp) en het parket houden nog steeds rekening met alle mogelijke pistes. De autopsie vond maandag plaats.

Het was de kleindochter van Mia die zaterdag rond 17 uur het lichaam had ontdekt. De vrouw lag zwaar toegetakeld in haar woning op Burg in het centrum van Hamont. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar ze konden niets meer voor het slachtoffer doen. De 82-jarige weduwe bleek al overleden. Al snel werd duidelijk dat het om kwaad opzet ging. Het parket vorderde een onderzoeksrechter en opende een onderzoek naar moord. Dat is in handen van de fgp Limburg.

