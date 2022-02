Fernando Alonso stelt zijn Alpine in twee verschillende kleuren voor

LEES OOK. In de nieuwe F1-auto’s speelt de magie zich onder de auto af

Vooral de blinkende kleuren vallen op aan de A522. Hij combineert het huisblauw van Alpine met het roze van hoofdsponsor BWT, die samen met teamhoofd Otmar Szafnauer is overgekomen van Aston Martin/Racing Point/Force India. Maar in de eerste twee races, in Bahrein en Saoedi-Arabië, wordt de kleurstelling omgekeerd. Dan wordt het roze de hoofdtoon om de nieuwe sponsor in de schijnwerpers te zetten.

In de cockpit kiest Alpine voor continuïteit met veteraan Fernando Alonso (40) en thuisrijder Esteban Ocon (25), die vorig jaar de GP van Hongarije wist te winnen. Formule 2-kampioen Oscar Piastri is reserverijder. Hasselaar Karel Loos blijft ook dit seizoen de race-ingenieur van Alonso. Maar aan de top van het team zijn veel wijzigingen doorgevoerd. Otmar Szafnauer vervangt Marcin Budkowski. Pat Fry is gepromoveerd tot chief technical officer en Matt Harman - ex-Mercedes - wordt technisch directeur. Bruno Famin - ex-Peugeot - vervangt Remi Taffin aan het hoofd van de motorenafdeling van Renault/Alpine. De motor is ook helemaal herwerkt. Met al die personeelswijzigingen hoopt CEO Luca de Meo het team technisch weer op het juiste spoor te krijgen.