Zwarte beer ‘Hank The Tank’ zorgt voor enorme overlast, maar politie krijgt hem niet te pakken

Een wel erg grote zwarte beer zorgt al maanden voor overlast in een residentiële woonwijk in Californië. Hij breekt in en steelt voedsel en groeide zo uit tot een reusachtig dier. Maar alle pogingen om de beer te stoppen zijn ondertussen al mislukt.

Al minstens 28 keer brak hij in woningen in. En hij zorgde ook al voor meer dan 100 telefoontjes naar de noodcentrale. De zwarte beer, die van omwonenden de naam Hank The Tank kreeg, is niet te stoppen. Sinds afgelopen zomer loopt Hank rond in South Lake Tahoe in de Amerikaanse staat Californië en gaat daar in huizen op zoek naar eten. “Het is gemakkelijker om overschotten pizza te vinden dan naar het bos te gaan”, zegt Peter Tira, woordvoerder van het Californische Departement voor Vis en Wilde Dieren. Tot nu toe is nog niemand erin geslaagd om Hank tegen te houden. Het departement en de lokale politie probeerden al verschillende technieken, zoals paintballs, bean bags, sirenes en Tasers uit, maar niets lijkt hem te stoppen.

Hank breekt binnen langs garages, deuren, ramen, poorten. Hij is dan ook geen gewone beer. Door overschotten van menselijk eten te verorberen is Hank enorm verdikt. Een gemiddelde zwarte beer, afhankelijk van geslacht en locatie, zou zo’n 55 tot 225 kilo wegen. Hank zou dicht tegen die 225 aanzitten en daardoor “uitzonderlijk groot” zijn.

Omdat de lokale bevolking de overlast beu is, wordt er nu een nieuw plan opgezet. Ze willen hem vangen en eventueel euthanaseren. “Als we hem verplaatsen, zal het probleem zich gewoon verplaatsen”, zei Tira. Ook zouden de opvangplaatsen vol zitten en kunnen ze Hank er dus niet bij nemen. “Deze beer heeft zijn schrik voor mensen verloren. Dat is een mogelijk gevaarlijke situatie.”

Toch zijn veel buurtbewoners tegen het plan. Zij zijn niet opgezet met de schade die Hank aanricht, maar willen wel dat de beer met respect behandeld wordt.

