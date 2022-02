Vampierenverhaal ‘Dood Wakker Worden’ speelt zich af in Roemenië en Lapland. — © Illustratie: (c) Merho/Standaard Uitg. 2022

BRASSCHAAT/HASSELT

45 jaar staan De Kiekeboes al in de krant. En kijk, vandaag (dinsdag) begint nummer 161 in de populairste Vlaamse stripreeks in uw krant. In ‘Dood Wakker Worden’ gaan De Kiekeboes vampieren achterna in Roemenië en Lapland.