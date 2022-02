PODCAST. Zweedse gangsters vermoorden agent in Lanaken: “Hij liep rond de wagen en schoot Luc neer”

De moord op rijkswachter Luc Verstappen in 1987, vandaag 35 jaar geleden, betekende het begin van een klopjacht op een dader die jarenlang zou weigeren om zich neer te leggen bij een leven achter tralies. We reconstrueren de feiten en nasleep, waarbij vele levens betrokken raakten, in onze nieuwe aflevering van de podcast ‘Van Moord tot Verdict’.

In ‘De Zweedse Nachtmerrie van de Rijkswacht’ keren we terug naar de jaren 80. Het is winters koud tijdens de nacht van 15 op 16 januari 1987. Rijkswachters Luc Verstappen en zijn collega Paul Aengeveld werken bij de brigade van Lanaken wanneer ze aan het patrouilleren zijn. Het is een vrij rustige nacht, zonder al te veel incidenten, wanneer ze over de Kiezelweg in Veldwezelt rijden. Ter hoogte van de apotheek, die er vandaag nog altijd is, zien ze een auto staan. De bank naast de apotheek is intussen wel verdwenen. Ze passeren het voertuig met vreemde nummerplaten en vinden het verdacht. Ze rijden eerst voorbij, maar beslissen dan toch om te keren. “Een auto die daar staat, ’s nachts om half 3. Ja, wat denk je dan?”, vertelt Paul. “Dan doe je jouw job en ga je controleren.”

De inzittenden lijken kalm, maar spreken geen Nederlands. Paul en Luc stappen uit en vragen om de motor uit te zetten, maar de mensen in de verdachte wagen doen teken dat het niet mogelijk is. Paul wil een van de verdachten fouilleren wanneer hij in hun auto een heel wapenarsenaal ziet liggen. Er ontstaat tumult en een eerste schot volgt. De persoon die Paul wilde controleren, schiet hem onverwacht neer. De rijkswachter zakt in elkaar. Vervolgens wordt zijn collega Luc in het hoofd geschoten. “Ik zag hem liggen en hoorde Luc kermen, maar ik was zelf ernstig gewond en kon niet helpen. De daders namen de vlucht”, zegt Paul.

Bloeddorstige schutter

De hulpdiensten komen ter plaatse en brengen de twee neergeschoten rijkswachters over naar het ziekenhuis. Paul moet meermaals geopereerd worden, maar overleeft. Luc heeft minder geluk. Hij bezwijkt in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. “Hadden we gewoon doorgereden … Maar we deden ons werk.”

De moord op de jonge rijkswachter, vader van twee jonge meisjes, leidt tot een klopjacht naar de gangsters. Het spoor leidt naar Nederland, maar ook een camping in Maaseik. Ze worden vrij snel gevat, maar een van hen heeft zo’n onstilbare honger naar vrijheid dat er slachtoffers blijven vallen. De naam van de bloeddorstige schutter weerklinkt vandaag nog steeds op vele plaatsen. Van Amsterdam tot Oud-Turnhout en zelfs in het Zweedse Stockholm. ppn