Het gaat beter met Mathieu van der Poel in de Spaanse zon: “Laat hem rustig genezen”

Hoe zou het nog zijn met Mathieu van der Poel? De Nederlander reed op 26 december in Dendermonde zijn eerste en enige veldrit van de winter en het is nog onduidelijk wanneer hij terug op de weg zal verschijnen. Intussen heeft hij minder last van zijn rugpijn, zo beaamt ploegleider Christoph Roodhooft bij het Algemeen Dagblad.

“Wat Mathieu nu doet, is hetzelfde dat anderen in december en januari hebben gedaan: vooral trainen en rusten”, klinkt het bij Roodhooft. “Die rug is nog altijd niet optimaal. Hij kan fietsen en traint wat, dat is positief. Het is duidelijk waar de pijnsymptomen vandaan komen en hoe ze ontstaan. Door rust en behandelingen is er intussen een duidelijke afname van de pijn.” Al is die rugpijn ook niet definitief weg, bevestigt Roodhooft.

LEES OOK.Op de beats van een hiphoplegende: Mathieu van der Poel toont in video dat hij opnieuw plezier heeft op de fiets

Van der Poel zit momenteel in Spanje en zal daar nog wel een week of twee blijven volgens zijn ploegleider. “Het is daar aangenamer weer dan in België en dat draagt ook bij aan het herstel. Hij zit daar goed nu. Laat hem rustig genezen, dat is het belangrijkste.”