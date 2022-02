Luca Brecel stoot door naar zestiende finales European Masters

Luca Brecel (WR 16) pakte maandagavond een deugddoende overwinning. Hij klopte Gary Wilson (WR 29) met 5-3 in de eerste ronde van de eindfase van de European Masters, die door de naweeën van de pandemie van het Duitse Fürth naar Milton Keynes verhuisden. In een erg open wedstrijd werd er niet al te secuur verdedigd maar wel zwaar gescoord. Brecel potte breaks van 101, 84 en 60 en strafte in het slotframe een kapitale blunder af van Wilson, die uit angst voor een doorstoot de laatste rode bal voor de pocket liet. In de zestiende finales treft Brecel woensdag de Thai Akani Songsermsawad, de nummer 59 van de wereld.

Luca Brecel-Gary Wilson 5-3. Framescores: 4-135(51/84), 86-55, 73(60)-13, 24-70(57), 96(84)-5, 0-132(132), 104(101)-22, 64-46. (mg)