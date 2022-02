Ooit was het de ultieme guilty pleasure op JIM. Twintig jaar later blaast Nicolas Caeyers nieuw leven in We Like to Party, het illustere programma waarin nachtbrakend en feestvierend jong Vlaanderen een microfoon onder de neus krijgt geschoven. “Vroeger kon je ongestraft alles vragen, maar dat moet ik nu niet meer proberen”, aldus de gastheer.