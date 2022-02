‘Spider-man’ is de zalen nog niet uit of Tom Holland heeft al een nieuwe kaskraker op zijn naam staan. — © AP

Willen we Tom ‘Spider-man’ Holland (25) ook zien zonder zijn superheldenkostuum? Ja, is het antwoord. ‘Uncharted’, waarin hij samen met Mark Wahlberg de hoofdrol speelt, was tijdens het openingsweekend de succesvolste film in de Amerikaanse bioscopen. Met 44,1 miljoen dollar bracht hij zelfs meer op dan verwacht.