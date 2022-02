Elise Mertens stoot door naar tweede ronde in Doha na knappe comeback tegen Italiaanse Paolini

Elise Mertens (WTA 26) heeft zich maandag met veel moeite geplaatst voor de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hard/2.331.698 dollar). Het zestiende reekshoofd won in drie sets van de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 44). Het werd 6-3, 2-6 en 7-5 na twee uur en zes minuten wedstrijd.

Het was het vierde onderlinge duel tussen de twee 26-jarigen. Mertens trok voor de derde keer aan het langste eind maar ze kreeg de zege allerminst cadeau. In de derde set keek Belgiës nummer 1 tegen een 1-4 achterstand aan. Paolini kreeg ook een kans om uit te serveren bij 3-5 maar Mertens vocht terug en verzilverde bij 6-5 en 0/40 haar eerste matchbal.

In de zestiende finales neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 21). Die wipte de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 55) met 6-3 en 6-1. Kvitova verdedigt haar titel in Doha. De 31-jarige Tsjechische won de enige eerdere ontmoeting met Mertens, in 2018 in Cincinnati.

De Hamontse is in Doha ook actief in het dubbelspel. Met de Russin Veronika Kudermetova vormt ze het derde reekshoofd. Het duo is rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde. Tegen wie ze daarin spelen, is nog niet bekend.