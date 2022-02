Marco Borsato ook geweerd van reünie ‘Sergio over de Grens’

VTM besloot de uitzending met de Nederlandse zanger niet te tonen nadat Borsato genoemd werd in het #MeToo-schandaal rond The Voice of Holland. Daarin zou hij als coach jonge en minderjarige deelneemsters betast hebben. Om “de sereniteit op te zoeken” liet VTM de aflevering vallen en werd meteen die met Axel Daeseleire als gast getoond. Ook op de reünie wordt Borsato geweerd. Zijn wel aanwezig, naast Daeseleire: Kürt Rogiers, Ella Leyers, Regi Penxten, Jeroen Meus en Wim Lybaert. De Nederlandse actrice Anna Drijver is er niet bij. (dvg)

