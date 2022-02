Van geen ranking naar top vijf op vijf jaar tijd: Belgian Cats bereiken hoogste plaats op wereldranglijst basketbal

De Belgian Cats blijven verder oprukken op de worldranking. De ploeg van bondscoach Valéry Demory fonkelt na de kwalificatie voor het WK in Australië op een historische vijfde plaats. Spanje is het enige Europese land dat nog voor België prijkt.

Na de vier WK-kwalificatierondes van vorige week gaf FIBA World een update richting de worldranking. De Belgian Cats, die van Puerto Rico en Rusland wonnen en zich voor de tweede opeenvolgende keer plaatsten voor het wereldkampioenschap, wippen over Frankrijk naar de vijfde plaats. Dat is de beste stek ooit voor de Cats. Spanje, nummer 2, is nog de enige Europese ploeg voor België.

In 2016 hadden de Belgian Cats geen ranking. Na drie opeenvolgende EK’s, waar het tweemaal brons veroverde en één keer vijfde werd, één WK (vierde stek), en een kwartfinale op de Olympische Spelen in Tokio, rukten de Belgian Cats dus op nauwelijks zes jaar tijd op naar het nummer vijf de wereld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Als we aanwezig blijven op de grote tornooien in combinatie met goede prestaties op die tornooien, volgt die ranking vanzelf,” liet Emma Meesseman vorige week nog in Santo Domingo horen. Na het WK 2022 (Australië/Sydney) zijn het EK van 2023 en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs de volgende objectieven van de ambitieuze Belgian Cats.

Top tien:

1. USA2. Spanje3. Australië4. Canada5. België6. Frankrijk7. China8. Japan9. Turkije10. Servië