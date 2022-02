Kind en Gezin wil openbare lijst van probleemcrèches: “We willen zelf kunnen handelen”

De dood van een kind na opvang in ’t Sloeberhuisje in Mariakerke zorgt bij Kind en Gezin voor crisisoverleg. Verschillende zaken staan ter discussie, zoals de manier waarop klachten tegen een bepaalde kinderopvang openbaar worden gemaakt. De wet openbaarheid van bestuur maakt dat iedereen de klachtenrapporten van een bepaalde crèche kan opvragen. “Maar het gaat om passieve openbaarheid”, zegt Nele Wouters, woordvoerder van Opgroeien, waar Kind en Gezin onder valt. “De rapporten zijn niet zomaar raadpleegbaar, maar moeten opgevraagd worden. Dat is ook zo voor de verslagen van de Zorginspectie. Wij zijn zelf al langer vragende partij voor actieve openbaarheid.”

Voor de klachten zouden ze nog een stap verder willen gaan, met een lijst van probleemcrèches. ’t Sloeberhuisje stond bij Kind en Gezin bovenaan de zorgenlijst. “Of toch in ons hoofd”, zegt Nele Wouters. “We willen nu kijken of we nu effectief zo’n zorgenlijst kunnen opstellen. We denken na op welke manier we de opvanginitiatieven waar er een historiek is van klachten proactief kunnen delen. We zijn volop bezig een kader uit te tekenen en kijken wat juridisch kan en mag.”

Het is soms ook moeilijk om zulke klachten of het aantal klachten in regels te gieten. “Zeven klachten over een speeltuin die niet leuk genoeg is, wegen níét zwaarder door dan één klacht wegens grensoverschrijdend gedrag. Maar ook onder dat grensoverschrijdend gedrag zit alles van roepen tot een kind in een donkere kamer zetten als straf. We moeten zorgen dat de focus juist zit.”

Bedoeling is ook om sneller in te grijpen wanneer bepaalde klachten blijven terugkeren. “We willen op basis van de klachten zelf kunnen handelen. Er moet samen met minister Wouter Beke worden bekeken wat juridisch kan. Het zal niet eenvoudig zijn, maar dat mag geen beletsel vormen.”