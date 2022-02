Kinder- en jeugdpsychiaters “hebben al een jaar het gevoel te roepen in de woestijn”

In een open brief vraagt de Vlaamse Vereniging van Kinderpsychiaters (VVK) de bevoegde ministers maandag om “jarenlange tekorten in de ogen te kijken en dan weg te werken”. De kinder- en jeugdpsychiaters willen naar eigen zeggen ook de maatschappij en de media wakkerschudden. “Onze kinderen en jongeren zijn ons meest kostbare goed en het gaat niet goed met hen”, klinkt het.

Naar aanleiding van de Pano-reportage, die woensdag uitgezonden werd op Eén, over de impact van de coronapandemie op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren, hadden de kinder- en jeugdpsychiaters ophef verwacht. Maar die kwam er huns inziens niet. In de open brief spreken kinder- en jeugdpsychiaters Eva Kestens en Sofie Crommen in naam van de VVK daarom over gevoelens van onthutsing, boosheid, verontwaardiging en machteloosheid. “Wij kunnen niet langer zwijgen. Dit is niets anders dan schuldig verzuim. Kinderrechten worden hier schandelijk geschonden”, stellen de kinder- en jeugdpsychiaters.

Voor de kinder- en jeugdpsychiaters waren de verhalen in de reportage echter “niets nieuws onder de zon”. Een jaar geleden zagen ze “een tsunami aan hulpvragen” op hen afkomen: kinderen en hun gezinnen konden het hoofd niet boven water houden. “Al een jaar hebben we het gevoel te roepen in de woestijn”, zeggen de kinder- en jeugdpsychiaters.

Hoewel federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke “een verdienstelijke poging” deed om middelen vrij te maken, was dat “ruim onvoldoende om de historische achterstand in te halen, laat staan de huidige vloedgolf aan hulpvragen te kunnen opvangen”, stellen de kinder- en jeugdpsychiaters. Bij het kabinet van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, “bleef het oorverdovend stil”. De VVK wil “harde garanties dat er zowel op korte als lange termijn forse investeringen gebeuren”, klinkt het in de open brief.