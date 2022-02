De cijfers achter de sprint wind op van Mark Cavendish, die Britse commentator aan het dansen krijgt: “Dit was briljant!”

Na een ritzege in de Ronde van Oman heeft Mark Cavendish nu ook een overwinning op WorldTour-niveau beet in 2022. In de UAE Tour toonde hij zich maandag de snelste in de sprint van de tweede etappe. Hoewel Cavendish in de hectische finale z’n lead-out verloor, kon hij toch de klus klaren. Na afloop had hij evenwel niets dan lof voor zijn team.

“Ik wist dat we hier vandaag konden winnen”, zei hij in het flashinterview. “Een derde van de jongens hier zijn neoprofs, dus dit is slechts hun eerste of tweede wedstrijd in hun carrière, maar iedereen gedroeg zich super professioneel. Ze brachten me perfect in de finale en ik heb onderweg geen trap te veel moeten geven en voelde me zo fris als dat mogelijk was.”

Dus had Cavendish nog voldoende in de benen om de sprint van ver aan te zetten. “Ik kon aanzetten met zo’n 300 à 350 meter te gaan”, zegt hij. “Ook al blies de wind fel tegen. Gelukkig had ik nog veel kracht in de benen, hield ik stand en kon ik nog net Jasper Philipsen afhouden.”

LEES OOK. Mark Cavendish vloert Jasper Philipsen, tot jolijt van Patrick Lefevere: “Hij of Fabio Jakobsen naar de Tour? De beste zal gaan”

Voor Cavendish is het zijn eerste zege in de UAE Tour. Wel won hij al drie ritten in de vroegere Abu Dhabi Tour en één etappe in de Dubai Tour, vooraleer beide koersen tot één werden samengebracht.

