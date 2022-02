Ex-vriend van dochter verraadt Wellenaar en brengt plantage aan het licht

Een 59-jarige man kreeg 18 maanden cel voor een cannabisplantage in zijn huis in Wellen. Hij werd verraden door de ex-vriend van zijn 33-jarige dochter. Zij kreeg de vrijspraak.

Drie jaar geleden viel de politie binnen in de woning van de vijftiger in Wellen nadat de ex-vriend van zijn dochter naar de politie stapte met informatie over een cannabisplantage bij zijn schoonvader. Verschillende kamers waren ingericht als kweekruimtes voor cannabisplanten. De man zelf bekende dat hij zijn huis ter beschikking stelde. “Maar het was niet mijn bedoeling om zoveel planten te zetten. Ik ben misleid”, zo klonk het voor de Tongerse rechter.

Alles liep mis toen de man het financieel moeilijker kreeg en opnieuw in contact kwam met zijn dealer uit zijn tienerjaren. “Ik ben al verslaafd aan cannabis sinds mijn 18 jaar”, zo schetste hij de situatie. Uiteindelijk kreeg hij 5.000 euro voor de eerste oogst en 9.000 euro voor een tweede oogst. Verder was hij ook chauffeur om materialen, babyplantjes en Turkse plukkers te vervoeren.

Hiervoor werd hij maandag veroordeeld tot 18 maanden cel en een geldboete van 8.000 euro.

Cannabisolie

Buiten zichzelf, betrok de man ook zijn 33-jarige dochter in het dossier. “Ik wist dat die plantage er was maar heb daar niets mee te maken. Ik ging tweewekelijks bij papa langs, maar ik had pas later door dat er iets niet klopte”, zo sprak ze duidelijk. Ze zou wel eens uit nieuwsgierigheid in de technische ruimte zijn geweest en ze bracht een keer een bezoek aan de plantage zelf, waar ze enkele takjes plukte voor eigen gebruik. Verder vroeg ze aan de knipsters ook om het afval achter te laten zodat ze er cannabisolie van kon maken. Toch werd zij vervolgd voor de effectieve teelt van de cannabis, maar de rechter oordeelde dat er te weinig bewijzen zijn om haar schuld te bevinden. Zij werd daarom vrijgesproken.

De dealer die betrokken was in het dossier krijgt een celstraf van een jaar met uitstel. Twee andere beklaagden moeten voor 24 maanden naar de cel. In totaal wordt er 64.000 euro verbeurd verklaard. De elektriciteitsmaatschappij krijgt een schadevergoeding van 10.000 euro voor de gestolen elektriciteit.