Van kwaad naar erger: David Goffin verliest opnieuw in de eerste ronde

De Belgische nummer één David Goffin verloor in Dubai na één uur en 54 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-6 (7/5)) van de Japanse kwalificatiespeler Taro Daniel (ATP 111). De 31-jarige Goffin moest de voorbije twee weken, op de ATP-toernooien van Rotterdam en Doha, ook al telkens in de eerste ronde zijn koffers pakken.

In totaal is het dit jaar al de vijfde keer op zeven toernooien dat hij in de eerste ronde uitgeschakeld wordt. De Luikenaar kon dit kalenderjaar zelfs nog maar drie duels winnen. Ook op de Australian Open vorige maand sneuvelde hij kansloos in de openingsronde

Op de op maandag gepubliceerde ATP-ranking bleef Goffin status quo op de 48e plaats, maar met deze uitschakeling staat nu al vast dat Goffin Goffin op de komende ATP-ranglijst tot buiten de top 60 zakt. De volgende opdracht op zijn planning is het prestigieuze ATP 1000-toernooi van Indian Wells, dat op 7 maart van start gaat.